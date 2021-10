Le foto della nuova futura casa dei Ferragnez: “Quella dei nostri sogni"

Chiara Ferragni ha mostrato nelle scorse ora le primissime foto della casa in cui si trasferirà con il marito Fedez, i figli Leone e Vittoria e ovviamente la cagnolina Matilda. La famiglia si trova da anni in affitto in uno dei quartieri più in di Milano, all’interno del complesso delle residenze Libeskind, opera della celebre architetta Zaha Hadid. Nei mesi scorsi la Ferragni aveva confessato il bisogno di cambiare, proprio per la crescita della famiglia e aveva annunciato: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

La nuova futura casa della coppia più in dei social si trova sempre nel quartiere Milano City Life; i due non hanno alcuna intenzione di fare l'allegra famigliola di campagna e rinunciare alla vita della frenetica Milano; al momento la nuova casa è ancora in costruzione per cui le foto mostrano un ambiente decisamente “rustico”, ma siamo certi che sarà una casa da sogno una volta terminata.