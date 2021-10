GFVip: Bortuzzo gela definitivamente Lulù “Fai il tuo percorso”

Mancava solo più una scritta luminosa lampeggiante con scritto “È finita”, Manuel infatti non poteva essere più chiaro di così, già da settimane ha cercato di far capire alla concorrente Lulù, con la quale c’era stato un iniziale avvicinamento, che non aveva intenzione di intraprendere un rapporto sentimentale con lei. Ma lei, testarda e forse innamorata non si è mossa di un centimetro dalla sua posizione e ha cercato di convincerlo in tutti i modi, mentre lui preferiva la compagnia degli amici e addirittura dormire con Aldo Montano piuttosto che con lei. Così nell’ultima puntata Alfonso SIgnorini ha provato ad aprire gli occhi alla povera insistente Lulù, anche per salvaguardare la serenità di Manuel: "Rischi di rovinargli l'esperienza del Gf", ha commentato Signorini riferendosi agli atteggiamente leggermente morbosi di Lulù. A quel punto lei avrà capito? No, anzi: "Ma se voglio abbracciarti posso essere libera di farlo senza che tu ti senta a disagio?", ha chiesto la Selassiè, innocentemente. E Manuel ha risposto: “Non ne trovo il senso [...] qui vi abbracciate tutti. Ma io quante ne abbraccio? Poche e solo per scherzare. Non ce l'ho questa cosa. Tu sentiti libera di fare quello che vuoi, non è un problema per me." Non benissimo quindi per la concorrente dagli occhi a cuoricino e come se non fosse abbastanza chiaro Manuel ha aggiunto: “Fai il tuo percorso, vivi. Le cose se ci sono escono. Non riesco nemmeno a parlarne perché mi sento in difficoltà. Noi dobbiamo vivere. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Se c'è qualcosa che ci farà avvicinare, ci sarà. Punto." Insomma ognuno per la sua strada più chiaro di così, si muore.