Dopo 75 anni ieri sera l’ultimo commovente volo Alitalia

Il comandante dell’ultimo volo Alitalia atterrato ieri a Fiumicino è stato Andrea Gioia, 55 anni e 15mila ore di volo. nato e cresciuto nella suola di volo Alitalia, ha voluto salutare così la compagnia di bandiera: “Ognuno di voi e altri 60 milioni di italiani ha una propria opinione su Alitalia, e sono tutte rispettabili. Ma quando nel 1947 decollò il primo volo Alitalia, è iniziata una storia gloriosa fatta di assoluta eccellenza aeronautica “. Anche una delle hostess della crew ha voluto dare il suo speciale saluto ai 180 passeggeri del volo: “Signore e signori, innanzitutto volevo ringraziarvi per averci accompagnato durante questi 74 anni. È il nostro ultimo volo Alitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia”- Qui è scattaato addirittura un applauso commosso dai passeggeri, poi la hostess ha proseguito con il normale imbarco, “E ora voglio avere io l'onore di fare l'ultimo annuncio per questo volo. Signori e signori buongiorno, siamo pronti per l'imbarco del volo Alitalia AZ1581 con destinazione Cagliari attraverso l'uscita E23. Imbarchiamo i passeggeri dalla fila 31 alla fila 15. Alitalia ringrazia per aver scelto i propri servizi e vi augura buon volo”.

All’atterraggio a Fiumicino, l’aereo ha fatto un lungo giro di pista, in un lungo commiato e allo sbarco alcuni operatori di terra hanno accolto le hostess e i piloti Alitalia con mazzi di fiori e volti commossi. Si chiude un pezzo di storia italiana. Da oggi Alitalia verrà sostituita da Ita con una flotta composta da 52 aerei e 2800 dipendenti, contro gli oltre 1000o di Alitalia. Il marchio Alitalia e il dominio www.alitalia.com sono stati venduti per 90 milioni di euro alla compagnia Ita.