Convinto di aver comprato un iphone a prezzi stracciati fa una brutta scoperta

Un adolescente thailandese ha commesso un errore piuttosto ingenuo: non ha verificato bene le caratteristiche dell’oggetto che ha comprato online. Convinto di aver strappato un prezzaccio per un iPhone di ultima generazione si è ritrovato con un tavolo da caffè a forma di iPhone effettivamente.

Preso dalla foga dell’acquisto di fronte alla cifra richiesta per quel gioiellino, non ci ha pensato due volte, ma probabilmente se mai avesse avuto già dei sospetti sull’acquisto, la certezza deve essere arrivata insieme al corriere che avrà chiesto informazioni circa il piano a cui lasciare il pacco “ingombrante”. A quel punto il ragazzo non poteva avere più alcun dubbio, ma una solida triste certezza: quello che aveva comprato non era certo un iPhone. Si trattava di un tavolino, anche di un certo gusto, bisogna ammetterlo, una fedele riproduzione di un iPhone ma fatta a piccola scrivania. Il ragazzo invece di arrabbiarsi (con se stesso) ha preso la cosa con estrema filosofia, ha pubblicato sui social l’esilarante storiella e probabilmente avrà optato per tenersi il tavolo che comunque fa la sua figura ed è sicuramente molto più di nicchia di un comune iPhone.

Creo que salió ganando Teen Buys Cheap iPhone Online, Gets iPhone-Shaped Coffee Table Instead https://t.co/mDNHjOwoMj pic.twitter.com/n3CgBPYSBW — roc21 (@roc21) March 24, 2021