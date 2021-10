Uomini o donne. Chi sa mentire meglio?

Una brutta notizia per le donne: a quanto pare gli uomini sono più scaltri a mentire, ce l’hanno nel DNA. Ad affermarlo è uno studio dell’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi; lo studio ha esaminato il comportamento di 194 individui tra uomini e donne sottoponendo loro un questionario su quanto e come avessero mentito nelle ultime 24 ore. Il risultato? Gli uomini non solo mentirebbero il doppio rispetto alle donne, ma sarebbero anche in grado di inventare storie credibili e fantasiose per crearsi delle coperture. Gli uomini sarebbero in generale più credibili perché, seppur mentendo, controllano meglio il loro corpo, evitando di fare gesti colpevoli come abbassare lo sguardo o accennare movimenti nervosi che li farebbero sgamare subito.

Non vi allarmate però, donne, non si tratta di segreti inconfessabili, ma piuttosto di piccole esagerazioni o omissioni, insomma si gaggiano un pochino questi uomini, più delle donne almeno. In realtà per smascherare chi mente basterebbero alcune accortezze, anche se gli uomini sono più bravi con l’autocontrollo, non possono essere perfetti, qualcosa li dovrà pur tradire: sudore, parole a macchinetta, i piedi che si agitano freneticamente o una respirazione alterata, sono solo alcuni dei segnali che possono far presagire una menzogna; occorre allenarsi a sentire molte bugie però per diventare dei fiutatori o fiutatrici di supercazzole infallibili.