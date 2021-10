Meteorite sfonda il tetto e si schianta sul letto di una signora che dorme

Una donna canadese di nome Ruth Hamilton l’altro giorno si è svegliata in insolita compagnia; a fianco a lei nel letto c’era una pietra di due chili: un meteorite delle dimensioni di un pugno, come riporta il New York Times. La donna dormiva serenamente quando un’esplosione e l'abbaiare del suo cane l’hanno fatta svegliare di soprassalto. Ha acceso immediatamente la luce e sul tetto ha notato un buco e un piccolo masso sul cuscino a fianco al suo. Erano le 23.35 di sera. La signora ha poi raccontato al New York Times di non essere più riuscita a chiudere occhio e di aver passato la notte seduta in camera a sorseggiare tè e fissare la pietra nel suo letto.

Per quanto ci siano ogni anno allarmi di meteoriti in arrivo sulla Terra, sono in realtà rari quelli che riescono ad attraversare l’atmosfera. Gli scienziati sono stati quindi ben contenti di analizzare la misteriosa pietra extraterrestre, un po’ meno entusiasta la donna che è rimasta a lungo in stato di shock. Quando si è ripresa ha poi raccontato l'accaduto ai famigliari e ha commentato ironcamente: "Le mie nipoti possono dire che la loro nonna è stata quasi uccisa da un meteorite nel letto!". Inizialmente si pensava che la pietra fosse arrivata dal cantiere stradale limitrofo, ma dopo alcune indagini è stato chiaro che non fosse così: gli operai non c’erano e non c’era stata alcuna esplosione. L’intervento di un ricercatore dell'Università dell'Ontario, Peter Brown, è stato poi decisivo per confermare che la roccia era in realtà un meteorite proveniente da un asteroide. I meteoriti che finiscono sulla Terra vengono poi conservati nei musei, collezionati dalle persone e addirittura venduti su ebay. Forse la signora Hamilton ha vinto un piccolo tesoro, oltre allo spavento!