C'è un cane uguale al clown di It che sta terrorizzando il web

“Nessun cane mi ha mai spaventato così tanto", ha scritto un utente su Twitter condividendo la foto di un cane. Secondo voi si trattava di un Rottweiler? Di un enorme cane corso? No, il cane in questione è un mini-cane, ma rimane comunque terrificante a causa della sua inquietante somiglianza con il pagliaccio di It, il romanzo di Stephen King da cui è tratto l’omonima miniserie che negli anni ‘90 ha terrorizzato i bambini di tutto il mondo. Il cane si sporge da una staccionata, ha delle occhiaie nere e un’espressione serissima che ricorda proprio quella del pagliaccio Pennywise. In realtà il cane si sporge in maniera innocente per salutare i passanti, probabilmente, ma l’effetto è spaventoso per chiunque abbia visto la miniserie del ‘90 diretta da Tommy Lee Wallace, con protagonista Tim Curry nei panni del pagliaccio assassino. Il film è famoso per aver traumatizzato molte generazioni, speriamo che il cane della foto si limiti a strappare una rista ai passanti!