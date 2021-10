Nella Canarie ci sono quattro cani intrappolati da giorni nella lava

A causa delle recenti eruzioni che hanno sorpreso l’isola La Palma, alcuni cani sono rimasti intrappolati nella lava nella zona alta di Todoque, dove si è attivato il vulcano Cumbre Vieja, causando danni a tutta l’isola. Da giorni ormai i volontari delle società Ticom Soluciones SL e Volcanic Life riescono a distribuire loro acqua e cibo tramite droni, visto che le elevate temperature impediscono i soccorsi, sia via terra che via aria con elicottero.

Si sta provando a capire come si possano portare in salvo gli animali senza mettere a rischio vite umane; la soluzione potrebbe essere quella di utilizzare dei droni cargo, droni cioè in grado di trasportare carichi pesanti e ovviamente privi di piloti. Il problema al momento è che non sono autorizzati al trasporto di animali vivi e quindi la situazione è in stallo. L’associazione animalista Leales.org che si sta occupando della situazione non esclude di intervenire in prima persona se non ci saranno evoluzioni nella situazione. I cani appaiono deperiti dalle immagini video e sicuramente spaventati dopo giorni di abbandono in una zona ormai desertica.