Prosecco a colazione: a Milano si può

Se la chiamano Milano da bere, un motivo ci sarà; e da oggi ce n’è uno in più: si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di iniziare la giornata o spezzare la mattinata con un bel bicchiere di bollicine, rigorosamente Prosecco. La cosa strana è che la tendenza arriva dall’Inghilterra che ha denominato questa (in)sana abitudine Prosecco for Breakfast. Ad aprire le danze a Milano con il bicchierino di metà mattina è stata la storica azienda vitivinicola Montelvini, che durante la Milano Wine Week ha proposto agli avventori la bollicina delle 10. Grazie a questa nuova moda il ristorante di Daniel Canzian, il nuovo Serenitatis di Montelvini Asolo Prosecco Superiore è diventato famoso per le degustazioni gratuite riservate ai clienti del locale. Come spesso accade per tutte le mode, in realtà non si è inventato niente di nuovo: nn Veneto (e in molti paesini delle province italiane) sono secoli che i vecchietti al bar fanno la seconda colazione a base di vinello, per iniziare la giornata con il piede giusto e lo spirito alleggerito; figuriamoci quanto può essere utile questo approccio nella frenetica Milano, dove iniziare a bere presto in effetti non sembra un’idea tanto malvagia, ma non fatela diventare un’abitudine, altrimenti il fegato potrebbe ribellarsi.