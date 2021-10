La sposa decide di giocare a baseball durante il matrimonio, ma colpisce il marito ai gioielli di famiglia

Sarah e Matt Chesterfield hanno deciso di festeggiare il loro matrimonio con una bella partita a baseball, invece dei soliti giochi molesti organizzati dagli amici. Pare che la sposa ci tenesse molto a inaugurare la loro nuova vita insieme facendo alcuni tiri con la mazza da baseball. Così finito di mangiare (e bevuto qualche bicchierino) hanno allestito un campo circondato dalla folla di invitati: la prima a battere è stata proprio la sposa, ma la partita non è durata a lungo, al primo colpo la palla ha abbattuto lo sposo colpendolo dritto nelle parti intime. Lui si è accasciato a terra mentre la folla era scoppiata a ridere e la sposa avanzava fiera di base in base, noncurante del marito dolorante in terra.



La sorella non si è fatta scappare l'opportunità di riprendere la scena e condividerla su TikTok non appena gli sposini sono tornati dal viaggio di nozze per sfidarli apertamente sui social a una battaglia di views:"Mia sorella era irremovibile sul fatto che avremmo giocato tutti insieme, quindi è quello che abbiamo fatto” - ha raccontato la sorella della sposa al Mirror - “Lei e il marito sono entrambi molto competitivi sui social. Al loro ritorno dalla Grecia li ho sfidati così. Voglio che il video faccia più visualizzazioni possibili”. Riceveranno più like le foto della luna di miele o la scena esilarante della battuta dritta ai genitali?