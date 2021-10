La parodia di Squid Game firmata Rami Malek è esilarante

In tutto il mondo non si parla d’altro: Squid Game Squid Game Squid Game. Non poteva non approfittarne il Saturday Night Live, sempre sul pezzo nell’affrontare con ironia e satira i temi più pop del momento. Durante la puntata dello show di sabato scorso Rami Malek e Pete Davidson hanno deliziato il pubblico con un’esilarante video-parodia: tute verdi e sfide nei giochi più brutali di Squid Game. Rami Malek, già protagonista tenebroso della serie Mr Robot in cui interpreta Elliot Alderson, un hacker sociopatico, è stato ospite dello show e ha voluto mostrare anche il suo lato comico. Nella parodia del Saturday Night Live i due protagonisti si calano in un ambiente contadino e sulle note di Turn Up On The Weekend, del duo Branchez & Big Wet, raccontano in maniera colorita quanto accade nella serie tv:“That’s what happens in the Squid Game”, cantano a ripetizione. Nella versione ironica, vince il gioco il personaggio interpretato da Davidson, che, dopo aver tradito l’amico riesce comunque a sperperare il denaro vinto e deve tornare a giocare il crudele Squid Game. Che il video ponga le basi per una versione a stella e strisce della serie del momento?