Elon Musk vende la mega villa in California e va a vivere in affitto

Lo aveva accennato mesi fa e mantenuto la parola: il milionario Elon Musk ha venduto la sua ultima maxi-villa da 7 camere da letto e 10 bagni. “Voglio disfarmi dei miei beni fisici". Non possiederò nemmeno una casa”, aveva dichiarato l’imprenditore, e così ha fatto. 1400 metri quadrati di villa che fu costruita più di 100 anni fa da un nobile francese e poi recentemente restaurata. Tra le stanze sono comprese una sala musica e una piscina mentre dall'esterno si accede a un garage con tre posti auto e un parcheggio per otto auto. La villa era stata acquistata da da Elon Musk nel 2017 da Christian de Guigne IV per la modica cifra di 23 milioni di dollari e ora venduta a poco meno di 32.

Già da un po’ di tempo Musk aveva dichiarato di voler stare in Texas per seguire da vicino le attività di SpaceX: “La mia casa principale è letteralmente una casa da 50 mila dollari a Boca Chica / Starbase che affitto da SpaceX. Però è fantastico. L'unica casa che possiedo ancora è la casa usata per gli eventi nella Baia di San Francisco”, aveva dichiarato mesi fa Musk che è sempre al centro di mosse eccentriche cha fanno parlare di sè giornali e fan.