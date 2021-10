Bolzano: anche all’ospedale approdano i basti vegan

Ogni lunedì l’ospedale di Bolzano servirà in mensa pasti 100% vegetali. L’iniziativa è stata augurata l’11 ottobre con il nome di “Green Mondays”. Non una scelta radicale, quindi, ma un piccolo passo verso il consumo consapevole, e verso un’alimentazione più sostenibile, sana e rispettosa dell’ambiente, a detta dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Le ricette sono state create appositamente dai cuochi della cucina ospedaliera, supervisionati dallo chef Hermann Hofer, per essere non solo sane e prive di componenti animali, ma anche sane e gustose. L’Asl ha dichiarato che: “lo scopo è quello di incoraggiare le collaboratrici ed i collaboratori del Comprensorio sanitario di Bolzano a consumare piatti simili anche in occasioni differenti, magari proponendoli ai propri familiari”.

Il progetto è stato ideato da Michael Kob, primario reggente del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica di Bolzano, che intervistato dal Corriere, ha dichiarato: “La produzione di alimenti di origine animale ai livelli odierni ha effetti disastrosi sulle emissioni di gas serra, sul consumo idrico, energetico e di utilizzo del suolo, sull’inquinamento e sulla riduzione della biodiversità. Siamo consapevoli del fatto che con un unico pasto settimanale esclusivamente vegetale non è possibile salvare il pianeta, ma è un primo passo che speriamo diventi un esempio da seguire per molte altre realtà”. La dieta vegetale non è soltanto un bene per il pianeta, ma anche per noi stessi: “Diversi studi clinici dimostrano che ci sono molte ragioni salutistiche per ridurre il consumo di alimenti di origine animale”, ha spiegato il dott. Kob, “ma attenzione, una dieta senza prodotti di originale animale non è automaticamente sana, ma deve essere ben equilibrata e contenere abbondantemente verdura, frutta, cereali integrali, legumi e frutta secca, evitando troppi zuccheri e cibi processati”.

Bolzano è il primo ospedale italiano a proporre il menù green, sperando di fare da capofila per la nascita di un trend positivo.