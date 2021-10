Il 25 ottobre si festeggia il World Pasta Day

Questo 25 ottobre si celebra la ventitreesima edizione del World Pasta Day: la giornata che celebra il piatto simbolo della cucina mediterranea. In parallelo è partita l’iniziativa benefica #Haveagoodpasta, per donare un piatto di pasta a chi non può permetterselo. Partecipare è molto semplice: basterà postare fino al 25 ottobre sui propri canali social la foto di un piatto di pasta con l'hashtag #Haveagoodpasta. Ogni scatto condiviso verrà caricato sul sito dedicato "Al Dente" e confluirà in un maxi-contatore online fino al raggiungimento di 300mila piatti di pasta, pasti che verranno donati alle mense Caritas di quattro grandi città italiane: Milano, Roma, Napoli e Palermo. 150 ristoranti italiani hanno deciso di aiutare la causa, aderendo al progetto: creeranno una ricetta ispirata al tema #haveagoodpasta e la proporrano in carta dal 18 al 25 ottobre, sfruttando sempre i social per coinvolgere la propria community. Il World Pasta Day è ideato da Unione Italiana Food e Ipo, l'International pasta organisation.

Nel 2020 nel mondo si sono consumati 17 milioni di tonnellate, nonostante la pandemia, una in più del 2019. La pasta ha anche un valore simbolico che rappresenta la voglia di stare insieme e di condividere un pasto “povero”, ma sfizioso. Secondo Oxfam, nel 2021, proprio a causa della pandemia, 20 milioni di persone hanno raggiunto livelli estremi di insicurezza alimentare.