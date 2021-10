Eroe allo stadio: porta 48 birre medie agli amici durante il match

L’immagine è stata catturata durante la partita di Eredivisie, la massima serie olandese, durante lo scontro tra Twente e Willem II. Il protagonista del meme è Christiaan Roetgering, un tifoso di 23 anni, fotografato mentre reggeva cinque cartoni di birra, contenti 48 medie, messi uno sopra l’altro, destinati a lui e ai suoi amici. Un eroe per tutti quelli che lo hanno visto e apprezzato la sua foto diventata virale nel web. Intervistato da alcuni tabloid, il giovane ha raccontato di essere riuscito a non versare alcuna goccia durante il tragitto, suscitando grande ammirazione in chi legge la sua storia. Ma Christiaan rimane umile: “Vado sempre alla partita con un gruppo di amici e ogni volta uno di noi ha il compito di portare le birre”, ha raccontato; “questa volta era il mio turno e non mi andava di dover continuare ad andare avanti e indietro per il bar. Così ho deciso di prenderle tutte in una volta. Ho dovuto portare i vassoi attraverso un passaggio e su per alcune scale, ma è andato tutto bene. Ma non è un record: il mio amico Jochen è riuscito in passato a portare 50 birre in una volta sola".

Il giovane eroe è sommerso da richieste di amicizia sui social, alcuni vogliono chiedere consiglio per imitarlo, altri vorrebbero entrare nel suo gruppo stadio per avere la birra a domicilio al posto a sedere.