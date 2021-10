Danno 100mila euro a un senzatetto per un esperimento sociale

Un senzatetto di Los Angeles è diventato ricco all’improvviso; non per la bontà di qualche benefattore, ma perché è stato scelto per partecipare a un programma tv che lo avrebbe spiato per vedere come avrebbe speso tutti quei soldi. La trasmissione si chiama Reversal of Fortune ed è una sorta di esperimento sociale per vedere insieme ai telespettatori se la vita di una persona che non ha niente migliora o peggiora con un’importante somma di denaro. Da un giorno all’altro Ted ha avuto in mano una valigetta con dentro 100 mila dollari con cui fare quel che voleva a patto di essere ripreso costantemente da una troupe. Se inizialmente il protagonista della trasmissione si è comportato in maniera molto cauta, forse per il timore che quei soldi non fossero davvero suoi, a un certo punto ha iniziato ad accumulare spese sempre più importanti, nonostante il consulente finanziario messo a disposizone dalla trasmissione lo avesse indirizzato verso una diversa gestione dei suoi fondi. Ted probabilmente credeva che 100 mila dollari fossero una sorgente inesauribile di denaro, abituato al nulla, ma così non è stato. Nel giro di 6 mesi e un susseguirsi di spese poco lungimiranti, Ted è tornato punto e a capo, senza un quattrino. L’esperimento ha aperto la strada a una serie di riflessioni sul valore del denaro e sull’abitudine a un certo stile di vita o meno, sull’importanza del valorizzare ciò che si ha senza sperperarlo. Ted tuttavia non era disperato per l’andamento dell’esperimento, rivendicato in piccola parte il suo stile di vita “da strada”. Voi che fareste con 100mila euro?