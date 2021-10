Il video della cagnolina vegetariano “per scelta” che fa sorridere il web

La satira corre veloce su TikTok, ma non tutti la colgono al primo colpo. Così l'ironico video della cagnolina "vegetariana per scelta” si è attirato le critiche di molti animalisti.

L’utente che lo ha pubblicato, Arie Moli è chiaramente un’amante dei video ironici e divertenti, a tratti provocatori, ma di sicuro non seri. Nel video Arie spiega di come il suo cane sia vegetariano per una scelta assolutamente personale e ce lo vuole dimostrare, o almeno ci prova, mettendogli davanti al muso da una parte una “bellissima insalata verde”, dall’altra “della brutta carne per carni”. Il meticcio super entusiasta del momento della pappa chiaramente schifa l’insalata e si dirige come un avvoltoio sulla carnazza, divorandola in pochi secondi: esperimento fallito.

Se gli esseri umani possono decidere consapevolmente di ridurre i consumi di carne in favore di altri alimenti, magari sfiziosamente cucinati, non si può certo imporre al proprio cane di negare il suo istinto di mangiare carne in favore di qualche erbetta che non contiene tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Sono proprio queste le motivazioni delle critiche mosse alla tiktoker che però evidentemente stava scherzando, come appare evidente fin dall’inizio!