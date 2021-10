Squid Game: in Italia è partita una petizione per cancellare la serie considerata troppo violenta

“Di fronte allo sgomento di mamme e maestre delle scuole materne non bastano i buoni propositi, ma serve un’azione concreta. Il nostro non è un atto censorio, ma risponde alla necessità di far fronte alla sconfitta dei parental control e alla crisi della genitorialità. Una débâcle messa nudo dai social e, soprattutto, dalle decine di segnalazioni che gli esperti per la sicurezza digitale delle nuove generazioni hanno raccolto da tutta Italia”. Queste le dure parole della Fondazione Carolina che ha proposto la petizione per cancellare Squid Game su Change.org. La onlus, dedicata a Carolina Picchio, prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia, ha raccolto diverse testimonianze inquietanti sugli effetti che la serie avrebbe sui giovanissimi e ne ha riportate alcune: “Mio figlio ha picchiato la sua amichetta mentre giocava a Squid Game”; “A mia figlia hanno rovesciato lo zaino fuori dalla finestra dell’aula perché ha perso a Squid Game, non vuole più uscire di casa”; “I miei figli non sono stati invitati alla festa del loro compagno, perché non vogliono giocare a Squid Game”.La serie è stata già stata criticata nelle settimane scorse dagli insegnanti, preoccupati per la violenza nelle scuole. Il referente della Fondazione Carolina, esorta a firmare la petizione: “Da oggi è possibile firmare la petizione per bloccare questo contenuto, micidiale per gli utenti più piccoli e i giovani più fragili. A questo punto, l’unica soluzione possibile sembra la censura vecchio stampo. Qualcuno storcerà il naso, ma oramai sembra l’unico strumento possibile a difesa del principio di incolumità dei minori”. Forse la soluzione ideale non sarebbe la censura, ma vigilare sui minori e soprattutto sui minori di 12 anni, a cui la serie è sconsigliata, affinché non abbiano accesso a Squid Game, serie innegabilmente violenta.