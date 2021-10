Possibili modifiche al Codice della Strada: non si fuma in auto, neanche se si è da soli

La Commissione Ambiente e Trasporti della Camera sta discutendo in questi giorni di alcune modifiche da apportare al Codice della Strada, basandosi sulle proposte arrivate dai partiti: tra queste c’è il divieto assoluto di fumo in auto, anche se si è da soli a bordo e non si dà fastidio a nessuno. Ad oggi fumare è vietato in auto solo in presenza di una donna incinta o di un minore di 18 anni.

Un’altra proposta è quella di introdurre l’obbligo della cintura di sicurezza sugli scuolabus, proposta che ha trovato diversi consensi, altre fazioni politiche propongono invece di aumentare il limite di velocità a 150 km/h su alcuni tratti stradali. Tutti d’accordo invece su una maggiore regolamentazione dei monopattini che causano troppi incidenti stradali, 9 le vittime solo dall’inizio del 2021. La proposta è quella di utilizzare una targa per identificare anche questi mezzi con l’introduzione di un’assicurazione sulla responsabilità civile; oltre all’utilizzo del casco di protezione e di un giubbotto catarifrangente per una maggiore visibilità. Infine si sta valutando l’inasprimento delle sanzioni per chi viene beccato a smanettare con lo smartphone; se oggi la multa va dai 167 ai 661 euro, si potrebbe andare dai 422 ai 1697 euro più la sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi. Se quest’ultima proposta dovesse essere approvata, ci andrebbe del coraggio a continuare a scorrere il feed di Instagram mentre si è al semaforo, proprio come accade fin troppo spesso oggi.