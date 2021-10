Squid Game 2: ecco quali potrebbero essere i temi della nuova stagione

Tutti pazzi per Squid Game, tanto che i fan vorrebbero già godersi la seconda stagione. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma le probabilità che non sia tutto finito sono altissime. Il finale lascia la porta aperta a tutta una serie di interpretazioni e non sarà certo un caso. Intervistato da Hollywood Reporter, Hwang Dong-Hyuk, curatore della serie ha aperto alla speranza dei fan: “Ci sono alcune altre storie nella serie che non sono state affrontate” - ha detto - “Ad esempio, la storia dell’ufficiale di polizia e la storia di suo fratello, il Front Man. Così come la storia del reclutatore”. Riguardo al finale, che non rendiamo troppo esplicito per chi non avesse ancora visto la serie (esiste qualcuno che non l’abbia ancora vista?!), Hwang Dong-Hyuk ha dichiarato: “È vero che la prima stagione si è conclusa in modo indeterminato, ma in realtà ho pensato che questa potesse essere anche una buona chiusura per l’intera storia." – ha spiegato – "Gi-hun che torna indietro e non sale sull’aereo per gli Stati Uniti. E questo era, infatti, il mio modo di comunicare il messaggio che non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma che dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l’intero sistema”. La seconda stagione potrebbe quindi occuparsi di approfondire le storie dei personaggi rimasti ancora nell’ombra, come ha dichiarato sempre Hwang Dong-Hyuk "Sto ricevendo un sacco di pressioni relativamente alla seconda stagione di Squid Game. Ho ancora un po' di storie da raccontare: ad esempio quella del Front Man e del rapporto con suo fratello; oppure quella di Gi-hun. Insomma, sento di dover fornire risposte e spiegazioni al pubblico. Ora sto pensando alla seconda stagione”.