Denis Dosio apre un profilo su OnlyFans e guadagna 15mila$ in 24 ore

A fine settembre il giovane influencer Denis Dosio ha deciso di sbarcare su OnlyFans, una piattaforma su cui è possibile condividere contenuti a pagamento (generalmente hot) e chattare con i fan iscritto al canale a pagamento del vip da cui sono attratti. In un’intervista lasciata da Dosio a Vanity Fair sembra proprio che la mossa di usare OnlyFans si sia rivelata vincente con un boom di 1000 iscritti paganti in sole 24 ore: 15mila dollari, quindi, visto che l’abbonamento è fissato a 15 dollari. Per ottenere cosa? Foto intime del creator completamente nudo, ma anche la possibilità di interagire con lui; mentre su Instagram è impossibile per Dosio rispondere a tutti i fan.

Quando si era iscritto alla piattaforma, diverse erano state le critiche e i dubbi a cui lui aveva risposto tramite Instagram spiegando la sua decisione, poi rivelatasi azzeccata, almeno per il portafogli: “Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”. Insomma la sua è la scelta di un ventenne che vuole mostrare la sua trasgressività e in più mettere da parte due soldi, chi può biasimarlo: “La vita è una. Siate i protagonisti della vostra. Se sarete quello che vogliono gli altri, non sarete altro che spettatori di una linea temporale che vi sfuggirà sotto le dita. È nelle follie che sentirete il vento dell’esistenza”, ha dichiarato Dosio.