Dal 1 novembre Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni smartphone

Se avete uno smartphone con sistema operativo Android 4.0.4 e precedenti o un iPhone con versione precedente ad IOS 10 dal 1 novembre rimarrete a bocca asciutta o "a chat muta". Non funzionerà più Whatsapp sui vostri dispositivi. La causa è legata al continuo sviluppo di Whatsapp che come sapete sforna novità quasi ogni mese. L’applicazione infatti viene sempre aggiornata con nuove funzionalità, e per alcuni smartphone non è più possibile sfruttarle tutte. Per questo motivo, dal 1° novembre Whatsapp non sarà più compatibile con gli smartphone ormai obsoleti. Dal 4 ottobre è stata rilasciata la nuova versione Android 12 dedicata agli smartphone usciti negli ultimi due anni e questo ha probabilmente dato un'accelerata al passo in avanti, per incentivare il passaggio al nuovo sistema operativo. Si sa che quando arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio va in soffitta. Vi conviene quindi controllare la versione del software installato sul vostro dispositivo; quelle “incriminate” sono per Android la versione 4.04.4 e precedenti, per iOS dalla 10 e precedenti. Se non avete voglia di cambiare smartphone potrete godervi un periodo di disconnessione, tanto se qualcuno vi cerca davvero, sa sempre come trovarvi.