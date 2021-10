Olanda: apre la cassa per persone sole

In un mondo sempre frenetico, c’è ancora chi desidera rallentare e parlare con le persone, con calma. Per queste persone e per le persone che si sentono sole, è nata da una catena di supermercati olandese la cassa “lenta”. L’iniziativa parte dalla catena “Jumbo” ed è sostenuta dal governo all’interno di alcune misure per combattere la solitudine nei Paesi Bassi, soprattutto tra gli anziani. Sono previste 200 “casse per chiacchierare”, sparse nei suoi punti vendita in Olanda. Nascono come casse distinte per non innervosire gli altri clienti che invece hanno fretta di sbrigare le commissioni rapidamente. Colette Cloosterman, rappresentante della catena Jumbo, ha dichiarato: “I nostri negozi sono un importante luogo di incontro per molte persone e vogliamo giocare un ruolo nell'identificare e ridurre la solitudine”. I cassieri e le cassiere sono felici dell’iniziativa e non vedono l’ora di essere utili con un sorriso e una chiacchiera in più. In un post sul sito ufficiale, la catena ha scritto: “È un piccolo gesto, ma molto prezioso, soprattutto in un mondo che si digitalizza e diventa sempre più veloce”,

L’iniziativa rientra nel programma “One Against Loneliness” sponsorizzato dal governo dei Paesi Bassi e che comprende altre iniziative come l'istituzione di una linea telefonica gratuita per le persone sole attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Secondo Statistics Netherlands, il 26% degli olandesi di età superiore ai 15 anni si sente “moderatamente solo”. Proporzione che cresce al 33% tra gli over 75. Siamo sicuri che una simile inziiativa farebbe piacere anche ai nostri anziani chiacchieroni che si fermano a prescindere a chiacchierare con gli addetti alla cassa.