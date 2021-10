Basta gonna e tacchi per le hostess: la Sky Up Airlines rivoluziona la divisa delle assistenti di volo

La consuetudine della hostess in gonnella e tacchi è una lunga tradizione, ma non per questo non può essere scardinata. A dare il “la” è stata la compagnia aerea ucraina Sky Up Airlines che ha ascoltato le lamentele delle sue dipendenti e ha optato per una mise più comoda, ma anche più adatta alle mansioni da svolgere durante il lavoro in volo. Gonna e tacchi sono stati sostituiti da pantaloni e scarpe da ginnastica di cui le hostess sono entusiaste; l’assistente di volo Alexandrina Denysenko ha detto: “I tacchi sono belli, non lo metto in discussione, ma i piedi soffrono e si gonfiano a fine volo. Le scarpe da ginnastica sono assolutamente fantastiche! Se un equipaggio deve atterrare in acqua ed evacuare, i talloni possono danneggiare la scala e non sarà molto comodo nuotare in gonna". La compagnia si è resa conto, confrontandosi con lo staff, che l’abbigliamento fino ad ora in uso era solamente basato su canoni estetici, ma non su una reale praticità; la hostess fa di fatto un lavoro pratico per cui occorre stare in piedi per ore e i tacchi sono dolorosi e controproducenti per questo.

Il cambiamento riguarderà anche la divisa da uomo. ancora in preparazione, che prevederà la possibilità di indossare una t-shirt invece di una camicia, insieme a gilet e scarpe da ginnastica nere. Cade il mito delle hostess in chignon e tacchi, in cambio di maggiore comfort, sicurezza e funzionalità, insomma il gioco vale la candela.