Nokia 6310: dopo 20 anni ritorna sul mercato il telefono "mattone"

Se pensavate che non avreste mai più avuto occasione di fare una partitina a Snake, l’amatissimo gioco targato Nokia con protagonista il serpente che si alunga mangiando, vi stavate sbagliando. Nokia, presa da un attacco di nostalgia propone sul mercato un nuovo 6310, “il mattone”, molto famoso venti anni fa. Il telefono è molto simile all’originale, ma non identico, c'è qualche piccola miglioria: lo schermo da 2.8 pollici è a colori, e c’è anche una fotocamera di 0,3 megapixel, che se la vedesse la Ferragni le verrebbe una sincope! C’è anche lo slot per la schedina SD e la connessione WiFi e Bluetooth. Un telefono per non restare all'età della pietra, ma tenersi alla lontana dai social. Il telefono è disponibile in 3 colori: nero verde e giallo; sarà robusto come tutti i suoi comapgni di brand con una struttura in policarbonato con veri tasti da schiacchiare, un menù ad alta leggibilità e soprattutto la possibilità di passare le ore a giocare a Snake nutrendo il serpentello di piccole mele e guidando l’animale affinché non si ingarbugli.

Perché mai una scelta così antiquata? Da un lato per attirare gli amanti del vintage, dall’altro per le persone più anziane che non sono minimamente interessate alle mille funzionalità dei telefoni moderni, ma cercano un apparecchio semplice da usare e resistente. Infine ci può essere anche una ragione psicologica: pensare a chi ha bisogno di rallentare, disconnettersi, uscire dal tunnel dei social che i telefoni di oggi ci invogliano a frequentare.

A questo punto attendiamo con ansia il ritorno del 3310, re indiscusso della telefonia degli anni 90; chi dice di non averne mai avuto uno, probabilmente sta mentendo.