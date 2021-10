Francia: basta vendere cani e gatti nei negozi e stop agli animali nei circhi

Il parlamento francese ha approvato una legge per proteggere gli animali da abusi. La legge prevede il divieto di vendita di cani e gatti nei negozi di animali dal 1 gennaio 2024; sarà vietato tenerli nelle vetrine dei negozi e sarà attivata una supervisione della vendita online di animali per contrastare il traffico illegale e gli acquisti impulsivi.

Nella legge recentemente approvata l’obiettivo è quello di proteggere sia gli animali domestici che quelli quelli selvatici. Per quelli domestici ci sarà un inasprimento delle pene in caso di abbandono di animali domestici o di maltrattamenti; legge necessaria perché la Francia detiene il triste primato a livello europeo di abbandono di cani e gatti e la situazione è peggiorata ulteriormente con la pandemia. Le pene potrebbero arrivare fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 75.000 euro. Per quanto riguarda gli animali come cetacei o animali selvatici si è deciso di vietarne l'acquisizione e la loro presenza nei circhi itineranti; sarà inoltre vietato detenere di cetacei nei delfinari e viene vietato l’allevamento di visoni americani e animali di altre specie allevati esclusivamente per la produzione di pellicce. I divieti saranno progressivi ed entro 5 anni i parchi acquatici dovranno chiudere in Francia.

Il premier francese Jean Castex ha sottolineato “l’orgoglio di tutti i parlamentari che hanno reso possibile questo testo. Il benessere degli animali è una preoccupazione centrale per i concittadini”.