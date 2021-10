Il vestito che fa sparire i punto vita è trend su TikTok

L’ultimo trend modaiolo viaggia su TikTok, riguarda un vestito e un’illusione ottica, ma questa volta non si tratta di un gioco, ma di un vestito vero. A pubblicare il primo video che ha fatto scattare la corsa al vestito magico è la creator @jemianxo: nel video la ragazza fa vedere come indossando il vestito Fashion Nova in questione e chiudendolo con l’apposita cintura, il punto vita è praticamente sparito. Il vestito infatti è fatto con stampe astratte e verticalizzanti dell'abito che, insieme ai motivi del cinturino crea un focal point incrociato ad altezza punto vita. Il video originale è sparito dal feed di @jemianxo, ma una miriade di utenti stanno replicando il video per testare in prima persona se questo vestito sia o meno miracoloso. I risultati non sono sempre quelli sperati, probabilmente nel video originale lo sfondo scelto, in accordo con la fantasia del vestito, ha avuto un ruolo decisivo per ottimizzare l’illusione ottica. I commenti degli utenti si dividono tra chi crede che sia un'idea geniale e chi trova piuttosto inquietante uan donna senza giro vita! Il vestito si trova in offerta online a soli 29 dollari, così poco che sembra un’illusione pure il prezzo, ma quello invece è reale, così come il giro vita una volta tolto il vestito di dosso!