Su Tik Tok il video di una mamma terrorizzata dalla reincarnazione del figlio

Una mamma americana ha postato un inquietante video su TikTok: si trova in macchina con il figlio piccolo che dal sedile posteriore racconta di essere già stato bambino. La donna ha poi narrato l’accaduto sul social network: “Mio figlio ha parlato per 10 minuti di come è stato investito da una macchina quando era un bambino, prima di essere il mio bambino”, dice dal suo profilo TikTok @ana_mana_pia.mentre ricostruisce il racconto del figlio. “Quindi sei stato investito in una vita passata?” chiede lei, guardando inquietata in camera e lui annuisce in risposta. La mamma al solo pensiero del figlio investito e del fatto che se lo ricordi, ha un sussulto, ma per fortuna ora il bimbo è al sicuro.

Il video per la sua particolarità ha raccolto ben 2,2 milioni di visualizzazione e conquistato più di 338.000 like e 7.600 commenti, provenienti soprattutto da genitori con storie simili: “Mio figlio mi ha detto che si ricordava di avermi vista dal cielo. Aveva quattro anni. Mi ha anche detto che ha una sorella e un fratello in cielo. Ho avuto due aborti spontanei”, ha scritto un’utente. Un altro ha risposto con una storia ancora più arzigogolata: “Ci siamo trasferiti in Florida quando mio figlio aveva due anni. Ci chiese se andavamo a trovare i suoi altri genitori, che era sposato e gli mancavano i suoi due figli”, ha raccontato.

Non tutti credono nella reincarnazione, ma che sia vero o no, fa piuttosto effetto sentire queste storie dai propri figli, soprattutto se così piccoli.