Incidente sul set, David Halls ammette: “Non ho controllato la pistola”

La verità riguardo all’incidente sul set che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins si fa sempre più nitida, ma non per questo meno agghiacciante. Dai verbali dell’interrogatorio a cui ha partecipato David Halls, assistente alla regia del film Rust, emerge che lui stesso avrebbe ammesso di non aver controllato tutte le pallottole della pistola che poi ha provocato la morte di Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. L’arma, ancora carica sarebbe poi stata utilizzata da Alec Baldwin per alcune prove sul set, provocando l’incidente mortale di cui si parla tanto in questi giorni. Non è la prima volta che un incidente simile accade sul set: accadde anche a Brandon Lee, ucciso a 28 anni, sul set de “Il Corvo” il 31 marzo 1993. Le cineprese erano addirittura accese quando l’attore Michael Massee, nei panni di Fun Boy, sparò accidentalmente e uccise Lee. Anche in questo caso si trattò di un errore fatale: alcuni membri della troupe avevano lasciato un proiettile vero nell’innesco del revolver, insieme a quelli a salve che avrebbero dovuto essere usati per le riprese.