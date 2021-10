Jayne Rivera in posa sexy con la bara del padre: è polemica

“Farfalla vola via, R.I.P papà, eri il mio migliore amico. Una vita ben vissuta“, ha scritto l’influencer Jayne Rivera a corredo di una foto che le ha causato una valanga di critiche: la modella ha infatti deciso di posare davanti alla bara ancora aperta del padre, veterano di guerra. L’uomo è morto l’11 ottobre, aveva 56 anni. Lo scatto è stato considerato di cattivo gusto e le critiche non hanno tardato ad arrivare. L’inflencer non era poi vestita propriamente da funerale, ammesso che esista un “vestito adatto”, ma indossava un abito blazer nero aderente, corto e a monospalla e si è lanciata in pose ammiccanti davanti alla bara del padre. C’è chi addirittura chi nei commenti mette in dubbio che avere dei figli sia una buona idea se poi si comportano così…

L'influencer ha voluto replicare alle critiche: “Ognuno gestisce la perdita di una persona casa come crede. Alcuni sono più tradizionali, mentre altri potrebbero incrociare dei tabù. Io ho trattato la celebrazione come se mio padre fosse vicino a me, posando per la fotocamera come ho fatto tante volte in precedenza.” L’influencer ha poi anche spiegato che la foto non era stata scattata subito dopo la morte, ma una settimana dopo, cioè il giorno del funerale. “Le persone non saranno d’accordo in ogni caso. Ci sono abituata”, ha concluso la modella, “Sono una Rivera. E so che mio padre è fiero di me e di come le cose sono andate. Non lo dimenticherò“. Ma tra le tante critiche c’è anche chi si schiera in sua difesa: "Forse criticare questa ragazza il giorno del funerale di suo padre è una cosa che si potrebbe scegliere di non fare”, in fondo ognuno vive il dolore a modo suo.