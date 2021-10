Guardare le serie tv in straming può costare anche 30 euro l’anno

Uno studio effettuato da Selectra, il servizio gratuito utilizzato per confrontare le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, ha calcolato quanto effettivamente incida in bolletta la visione di contenuti online. Si parla di circa 30 euro l'anno, qualcosa di meno per chi ha già scelto il mercato libero, che spende circa 21 euro l’anno per guardare film e serie online.

Oltre alla spesa di abbonamento alle varie piattaforme, c’è anche da considerare il dispendio di energia elettrica che pesa in bolletta per valutare in toto il peso economico della dipendenza dalle piattaforme di streaming. Molto dipende anche dal dispositivo utilizzato per riprodurre le nostre amate serie: se si utilizza, che ha all’incirca una potenza media di 65W, o una tv che ha una potenza media di 130W; ma dipende anche dal tempo medio di riproduzione giornaliero e del tipo di contratto di fornitura che si ha, cioè se si ha un’offerta nel Mercato Libero o nel Tutelato. Tutte queste cose vanno sommate al consumo del modem che di solito ha una potenza di 10.4W. Considerando tutti questi valori si arriva a un consumo di 102 kWh l’anno, paragonabile al consumo annuo di altri elettrodomestici molto più potenti (che però si usano per meno ore), come forno, aspirapolvere ecc. L'opzione migliore per le tasche sarebbe guardare episodi brevi da pc, ma volete mettere una bella serata binge watching su un televisore 55’? Tutta un’altra storia… ma occhio ai consumi!