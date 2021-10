Per Halloween la casa di “Sabrina Vita da Strega” apre al pubblico

La sitcom Sabrina Vita da Strega ha intrattenuto le giovani generazioni degli anni ‘90 in maniera brillante e fantasiosa. I giovanissimi forse non possono ricordarsi però la serie che ha di fatto lanciato Melissa Joan Hart che ne interpretava la strega protagonista: Sabrina Spellman. Halloween sarà una buona occasione per rifarsi e scoprire il mondo di Sabrina, visto che la sua casa sarà aperta al pubblico in occasione della festa delle streghe. Nella sitcom vediamo comparire una casa vittoriana a Freehold a Freehold, nel New Jersey, utilizzata per le riprese esterne. Di recente la proprietà è stata messa in vendita con una richiesta di 2 milioni di dollari per questa imponente villa. Avvicinandosi Halloween, l’agenzia che gestisce la vendita non ci ha pensato due volte a decidere di sfruttare il momento e aprirla al pubblico. L’agenzia Century 21 Action Plus ha organizzato per il 31 un open house che durerà l’intera giornata e fino alle 17; un evento gratuito, ma su prenotazione per scoprire le stanze magiche della strega Sabrina. La casa ha cinque camere da letto ed è quindi perfetta sia per famiglie numerose che per creare una piccola comunità di streghe o una banale attività commerciale se siete a corto di bacchette magiche. Sicuramente è una casa pet friendly, come riporta l’agenzia: “un gatto nero di 500 anni molto famoso vaga per le stanze offrendo risposte sarcastiche“. In occasione dell’evento l’agenzia ha allestito un vero e proprio set fotografico che i visitatori potrenno sfruttare per fingersi potenti streghe o banalmente ricchi proprietari di casa.