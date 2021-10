Artista crea cespugli a forma di gatto gigante in omaggio al felino morto

L’artista protagonista di questa tenera storia tra uomo e felino si chiama Richard Saunders; si tratta di un anziano signore che ha voluto trasformare la sua tristezza in arte. Con il progetto “The Topiary Cat" ha iniziato a utilizzare la sua competenza grafica per creare dei cespugli a forma di gatto; non un gatto qualsiasi, ma la sua amata gatta Tolly, ormai scomparsa. C’è chi si tatua il proprio animale domestico per averne un ricordo indelebile e chi si limita a ricordarlo con gli amici, l'arzillo settantacinquenne ha iniziato 5 anni fa, alla morte della povera Tolly, a creare immagini stupefacenti: partendo da veri paesaggi, li arricchiva infilando nell’immagine dei mastodontici cespugli con la forma della gatta amata.

L’arte topiaria che dà il nome al progetto è proprio la tecnica di modellare arbusti e cespugli per dare loro una forma particolare. Quando Richard ha iniziato ad appassionarsi a queste sculture (seppur digitali) la gatta era ancora viva, quando è mancata avrebbe voluto smettere, ma i follower ormai appassionati delle sue sculture gli hanno chiesto di portare avanti il progetto con nuove impressionanti immagini. Da un semplice passatempo, ora Richard ha una vera impresa: crea anche puzzle, immagini 3D e ha scritto un romanzo. Per creare le riproduzioni dei cespugli Richard utilizza Photoshop, ma il risultato è davvero realistico!