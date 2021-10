Cristiano Ronaldo sarà di nuovo papà: sono due gemelli!

Cristiano Ronaldo e Georgina ingrandiscono ulteriormente la loro già numerosa famiglia con un lieto evento, doppio! Le voci già si rincorrevano, innescate dalla stampa spagnola: la rivista Hola sosteneva che Georgina Rodriguez fosse incinta di dodici settimane e in effetti era proprio così. Sono stati gli stessi protagonisti a dare la conferma della notizia. I due hanno pubblicato un tenero scatto nel letto mentre sorridenti mostrano alla camera le foto dell’ecografia: "Sono felice di annunciare che aspettiamo due gemelli - ha scritto il campione su Instagram - I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l'ora di incontrarvi".

Facendo due calcoli il concepimento risale quindi a quando Ronaldo si trovava ancora a Torino, galeotta fu la Mole Antonelliana...ora i due coniugi stanno a Manchester, pronti per accogliere i nuovi nati in famiglia, dove ad attenderli troveranno: Cristiano Ronaldo Jr., nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo, avuti da madre surrogata, e la figlia naturale Alana Martina, arrivata nel 2017.

"Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa, spero di avere più figli", aveva ammesso Georgina Rodriguez circa un anno fa. Adesso è stata accontentata, addirittura con i gemelli. I due si fermeranno o continueranno a sfornare? Staremo a vedere!