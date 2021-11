Ronn Moss confessa: solo i baci con Brooke erano veri

Sono ormai alcuni anni che Ridge Forrester, interpretato dall’attore Ronn Moss, non fa più parte del cast di Beautiful. Recentemente però il pubblico italiano ha potuto rivederlo durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. In quest’occasione Moss ha confessato: “Di Beautiful mi mancano le persone… il cast, la produzione, i tecnici. Non mi manca l’incombenza, il lavoro che richiede fare uno show come quello, porta via davvero tanto tempo alla tua vita“. L’attore oggi è finalmente abituato a tutti altri ritmi: vive in Italia, muovendosi tra la Puglia e Milano ed è entusiasta di poter stare per alcuni mesi nel nostro Paese. Toffanin ha colto la palla al balzo per togliersi alcune curiosità, anche in nome dei tanti fan in ascolto; tra le altre cose ha chiesto all’attore quanti baci si sia scambiato sul set con tutte le donne con cui è stato in “Beautiful” e lui non si è tirato indietro e ha risposto: “Posso raccontarti una cosa divertente sui baci? Per tanti anni ho baciato sul set ma in realtà quei baci erano ‘fake’, finti. Un giorno andai a trovare mia moglie Devin che allora era la mia fidanzata e ci baciammo, e lei mi guardò e mi disse ‘questo non è un bacio, no, questo è un bacio’, e mi baciò. Insomma, mi ero dimenticato come si bacia… Quando tornai sul set raccontai la storia a Katherine Kelly Lang (Brooke) e le chiesi se magari io e lei, che già ci conoscevamo da tanti anni, potevamo passare ai baci veri e lei disse sì”. Quindi la carriera di Ridge è fatta di tanti baci recitati, ma anche di una valanga di baci veri con Brooke con cui si era ormai instaurato un rapporto quasi fraterno e così confidenziale da potersi permettere dei baci veri, ma senza compromettere il loro rapporto lavorativo.