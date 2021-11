La moglie di Lautaro si indigna per i menù senza prezzi riservati alle donne

“Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore è che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?" Questo lo sfogo di Agustina Gandolfo, compagna del calciatore Lautaro; la donna si è lamentata su Instagram di questa usanza decisamente “medievale”. Chi l’ha detto che l’uomo debba necessariamente offrire la cena? E che la donna non debba neanche sapere quanto costa quello che sceglie di prendere a menù? I cosiddetti ‘menù di cortesia’ sono pensati per gli ospiti, ma di fatto vengono sempre distribuiti alla donna.

La fidanzata di Lautaro è una modella argentina che sa il fatto suo e non è abituata a sentirsi subalterna al suo compagno, quindi occhio ristoratori, se la vedete a cena con il calciatore, non provate a porgerle il “blind menù" perché non apprezzerà!