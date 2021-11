Sergio Ramos: prende 15 milioni netti l’anno e non ha mai giocato

Quando aveva lasciato la sua squadra storica, l’ex capitano del Real aveva creato un certo scalpore; acquistato dal PSG, insieme ad altri fenomeni era pronto a mietere successi con lo stimolo del suo stipendio da capogiro: 15 milioni di euro l’anno. Purtroppo però il calciatore non ha mai visto campo: il motivo non dipende certo dalla sua volontà o dalle scelte del mister, quanto piuttosto da un problema di salute al ginocchio: il difensore soffre per un problema al ginocchio e al polpaccio della gamba destra, motivo per cui non è mai stato convocato durante questa stagione. La sua situazione ha scatenato indiscrezioni della stampa francese che alludono a un problema più grave e alla possibile lesione in più punti della cartilagine del ginocchio. E se da un lato il DS Leonardo tenta di minimizzare, la stampa francese parla di “risoluzione del contratto”. Possibile che lo staff medico dell'attuale squadra francese abbia compiuto un errore di valutazione al momento dell'acquisto del calcaitore? La verità si conoscerà nelle prossime settimane: il club ha parlato di un rientro quasi prossimo di Ramos, se così non dovesse essere però, potrebbe anche arrivare il ritiro anticipato per il calciatore di 35 anni che negli ultimi due anni ha incassato 30 milioni netti senza mai giocare un minuto in campo. Ramos invece dal suo profilo Instagram testimonia il lavoro continuo per tornare in campo, con una grande voglia di farlo, scrive il campione.

