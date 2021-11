Consegna Amazon a luci rossi: una donna esce in abiti succinti dal retro del furgone

Il video dura pochi secondi, ma ha raccolto milioni di views: una donna esce del tutto scompigliata dal portone posteriore di un van destinato alle consegne di Amazon Prime. L’impressione è evidente vista la mise di lei: una sottoveste nera e delle infradito; i due probabilmente hanno avuto un avvicinamento “intimo” proprio nel buio del furgone, tra pacchi e pacchetti. Qualcuno si è divertito a filmare l’uscita della ragazza e la sua walk of shame verso casa, peccato che il video per quanto divertente abbia causato il licenziamento del fattorino playboy. Il fatto risale al 2019, in Florida, ma recentemente il video è diventato virale perché comparso su TikTok, raccogliendo 11 milioni di views. Il malcapitato protagonista della storia è stato fatto fuori dal colosso della logistica che ha giustificato così la severa decisione: non rispettava “gli standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti. Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista non consegna più pacchi ai clienti”. Quello che tutti ci chiediamo è come abbia fatto il corriere a trovare il tempo per una sveltina considerando i ritmi forsennati di consegna dei pacchi?! Forse oltre alla verisone Prime di Amazon è il caso di introdurre l'abbonamento Hot, dove non conta la fretta, ma la qualità!