Squid Game arriva a Milano: tranquilli non muore nessuno in questo caso

Cavacare l'onda? Lo sa fare molto bene l'escaoe room Enigma Room di Milano che ha deciso di ricreare le dinamiche di Squid Game nella sua struttura. Tranquilli nessuno muore, ma l'adrenalina è comunque molto alta!

"I partecipanti, ognuno identificabile da un grande numero scritto sulla maglietta che gli verrà fornita, saranno accolti dalle famose guardie rosa mentre il frontman con cappotto e maschera nera illustrerà mano a mano le 6 adrenaliniche prove che i partecipanti dovranno affrontare", spiegano dalla escape room milanese. "Alcune delle sfide saranno molti simili a quelle della serie, mentre altre saranno completamente inedite. I partecipanti, ognuno dei quali beneficerà di '3 vite', avranno il compito di superarle per poter arrivare al termine, diventare il campione e vincere il premio messo in palio. Non i 45,6 miliardi di Won, ma ingressi gratuiti in una delle escape room della società". Si tratta di fatto di una serie di eventi dedicati ai giochi stile Squid Game, per ora i giochi si terranno il 5 novembre sera e il 7 novembre, ma sono già in programm nuove inedite date. L'ingresso costa a testa 25 euro per una durata di 2 ore di sfide. Chi vince non diventerà ricco, ma vincerà l'ingresso omaggio nella stanza "The Cube" di Enigma Room o un ingresso per giocare a paintball.

L'abbigliamento consigliato dall'organizzazione è: scarpe comode, pantaloni/tuta lunga, 1 o 2 felpe (no giubbotto), lenti a contatto rispetto che gli occhiali; questo ci fa intuire che ci saranno prove fisiche e magari sfidanti, ma non ci sarà perdita di sangue, assicurano dalla escape room.