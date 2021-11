Musk: 6 miliardi di sollari per la fame del mondo? Ok ma voglio vedere come saranno spesi

Musk ha un patrimonio di oltre 300 miliardi di dollari e da sempre è abituato a fare beneficenza sostenendo le cause che gli sono più care. Si è detto disposto in un tweet a donare 6 miliardi di dollari se questo fosse abbastanza per sconfiggere la fame del mondo; il tutto ad un un’unica semplice condizione: l’Onu dovrebbe mostrare dove vanno a finire i fondi donati da Musk.

La sua proposta arriva in risposta alle dichiarazioni fatte da David Beasley, direttore del Programma alimentare mondiale dell’Onu, che in un’intervista alla Cnn ha provocato i ricchi della Terra come Musk e Bezos, dicendo che basterebbe un loro aiuto una tantum per risolvere globalmente il problema della fame nel mondo: "Sei miliardi per aiutare 42 milioni di persone che rischiano di morire. Non è complicato",ha detto Beasley, facendo apparire il tutto molto semplice.

La replica del patron di Tesla non è tardata ad arrivare, ovviamente via Twitter, mezzo tanto amato da Musk: “Se il Pam può descrivere qui su Twitter esattamente come 6 miliardi risolveranno la fame nel mondo, vendo immediatamente le azioni Tesla. Ma il pubblico deve vedere esattamente come le risorse sono spese". Una risposta forte e decisa quella di Musk che si dice pronto a fare il sostanzioso bonifico se l’amministrazione Onu fosse cristallina: secondo Musk occorre fornire "resoconti pubblici” e in generale preferisce mantenere pubblico il dibattito, mentre Beasley, ingolosito dalla cifra in ballo, vorrebbe parlarne a 4 occhi con Musk.