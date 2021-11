L’influencer russa svela l’illusione ottica dei camerini nei negozi di vestiti

Oggi che è sempre più raro trovare la commessa che ti marca a uomo dicendo “Sembra fatto apposta per te” ad ogni capo che indossi, ci pensano i camerini a sopperire a questa mancanza; grazie ai loro giochi di luce e agli specchi che li compongongo riescono a fare sembrare tutti più belli e magari convincere gli indecisi a comprare questo o quel capo di abbigliamento. Un’inluencer russa di nome Inna ha voluto verificare in prima persona gli effetti miracolosi di diversi camerini famosi per capire quanto fosse vera questa teoria; il risultato è palese. Attraverso l’inclinazione degli specchi si può decidere di accentuare o ridurre alcune curve, mentre il materiale di cui è fatto lo specchio anche può cambiare l’immagine riflessa: tutti gli specchi contengono ferro, il che ci fa apparire un po’ verdastri, ma se si utilizzano degli specchi a basso contenuto di vetro, questo difetto svanisce e la pelle sembra più sana e naturale. Anche l’illuminazione può giocare un ruolo fondamentale per creare un alone magico intorno a chi si trova al centro del camerino. La cosa particolare è che ogni brand illumina diversamente il proprio camerino e questo è evidente dagli scatti di Inna: Stradivarius esagera con la luce, mentre Mango mantiene uno stile sobrio come la sua linea di abbigliamento, Bershka tende a snellire e schiarire il soggetto in camerino. Insomma per aumentare la vostra autostima dovreste smetterla con lo shopping online!