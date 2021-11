A Kilchberg In Svizzera la fontana di cioccolato più alta del mondo

A Kilchberg, in Svizzera, si trova la nuova Lindt Home of Chocolate, un posto straordinario, un museo interattivo che comprende il Chocolate Competence Center, un impianto di ricerca, la linea di produzione a vista e il più grande negozio di cioccolato Lindt che si estende per 500 mq, ma l’elemento più impressionante della struttura è sicuramente la gigantesca fontana di cioccolato, alta 9 metri, la più alta mai realizzata fino ad ora. Ha la forma di una gigantesca frusta da cui scorre un chilo di cioccolato al secondo, formando una gigantesca pralina Lindt. L'edificio è stato progettato dallo studio d’architettura di Basilea Christ & Gantenbein, e si estende per una superficie di oltre 6.000 metri quadrati; per costruirlo ci sono voluti oltre 100 milioni di franchi e tre anni tra pianificazione e costruzione.

Nel museo, per i più appassionati, è possibile visitare la mostra che racconta il mondo del cioccolato dalle sue origini, in Ghana, fino alla creazione del cioccolato svizzero con tutti i suoi trucchetti. L’edificio è una sorta di simbolo dell’eccellenza svizzera nella produzione di cioccolato. Nella casa del cioccolato c'è anche un laboratorio di ricerca e sperimentazione per trovare nuove ricette e un altro dedicato al pubblico che desidera mettersi alla prova nella preparazione di una tavoletta di cioccolato, sotto la guida di un maître chocolatier. Anche i più piccoli possono sporcarsi le mani dagli 8 anni in su, grazie ai laboratori a loro dedicati. Si tratta di un vero paradiso del cioccolato insomma.