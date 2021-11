A dicembre arriva The Ferragnez: la serie con Fedez e Chiara Ferragni

A dicembre uscirà l’attesissima serie non fiction che racconta la vita di Fedez e di Chiara Ferragni, come se già non la conoscessimo. Si tratterà di 8 episodi che racconteranno il periodo tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria.

Per ora possiamo ammirare solo il primo poster ufficiale della serie firmato dal fotografo LaChapelle: elegantissimi appaiono in tiro sui tetti di Milano con lo sfondo delle guglie del Duomo. Nella serie sono raccolti gli stati d’animo più intimi della coppia più famosa in Italia, rappresentata in una dimensione assolutamente familiare. Tra gli altri scatti per la presentazione della serie, ne troviamo anche uno che rappresenta la famiglia al completo, oltre alla coppia fanno capolino anche il figlio Leone. le mamme di Fedez e Ferragni Annamaria Berrinzaghi e Marina Di Guardo, le sorelle di Chiara Valentina e Francesca insieme ai fidanzati Luca Vezil e Riccardo Nicoletti e, naturalmente Matilda, la bulldog francese tanto amata in famiglia.