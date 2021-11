Ecco il video del salvataggio di Cleo Smith, la bimba scomparsa in Australia

“We’re going to take you to see your mummy and daddy.”



Il video mostra la bimba in braccio agli agenti che l’hanno salvata da una casa in cui era sola e chiusa a chiave. Gli agenti rassicurano la piccola: “We’re going to take you to see your mummy and daddy.”, “Ti riportiamo da mamma e papà”, le sussurrano, la piccola sembra tranquilla.

La bimba, di soli 4 anni, era stata rapita mentre si trovava in vacanza in campeggio insieme alla famiglia a nord della città di Carnarvon. Al mattino era scomparsa dalla sua tenda insieme al suo sacco a pelo rosso.

Per il suo rapimento è stato messo sotto custodia un uomo di 36 anni.