Gigi Hadid tende una mano a Zayn Malik per il bene della figlia: “Ha bisogno di suo padre”

Le tensioni erano nate da una lite tra il cantante Zayn Malik e la suocera Yolanda che aveva accusato Malik di averla spinta durante una lite, ma la modella ha chiarito che non vuole privare la figlia Khai di soli 13 mesi della figura del padre. Una fonte vicina alla modella, ha dichiarato al magazine People: “Yolanda è molto arrabbiata con Zayn, ma Gigi ha chiarito che sua figlia ha bisogno di suo padre. Farà tutto il possibile per assicurarsi che siano due co-genitori in modo civile”. I due si sono lasciati da circa un mese e l’episodio della suocera non ha certo contribuito ad appianare le divergenze già esistenti. Pare che Yolanda si sia presentata a casa di Malik mentre Hadid era via per partecipare ad alcune sfilate. Questa visita è stata vissuta dal cantante come un’intromissione da parte della suocera; la sua reazione però è stata chiaramente sproporzionata, tanto che Zayn ha spinto la donna contro una cassettiera dopo averla aggredita verbalmente. L’aggressione è costata a Malik novanta giorni in libertà vigilata, oltre all’obbligo di frequentare un corso che lo aiuti a gestire la rabbia e seguire un programma contro la violenza domestica ed è infine tenuto a non avere alcun contatto con Hadid.

La stessa fonte ha specificato anche che “Yolanda vuole ovviamente il meglio per sua figlia e sua nipote. Ha avuto dei problemi con Zayn, ha una personalità complicata e lei pensa che potrebbe trattare meglio Gigi. A volte per lei è stato difficile vivere con lui”. Nonostante tutto, il bene della piccola è al primo posto e i due si impegneranno per trovare un nuovo equilibrio.