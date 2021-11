Peperoncini spaziali: è la prima volta che vengono coltivati sulla Stazione Spaziale Internazionale

Chi vive nello spazio per un breve o lungo periodo è costretto a cibarsi di alimenti sempre uguali, preparati ad hoc e dall’aspetto tutt’altro che accattivante. Un po per variare un po’ un po’ per studiare la possibilità di coltivazione dello spazio, da alcuni anni si tengono esperimenti di coltura. Per la prima volta gli astronauti sono riusciti a coltivare dei peperoncini nella Stazione Spaziale Internazionale, risultato accolto con gioia dagli astronauti che li hanno potuti assaggiare. Si tratta di peperoncini rossi e verdi provenienti dal New Mexico, cresciuti a circa 400 km dalla Terra.

Una gran bella novità, Nello spazio può succedere che gli astronauti a causa della microgravità perdono gusto e olfatto, la scelta dei peperoncini quindi è stata fatta anche per provare a stimolare questi sensi sopiti. L’account Twitter di ISS Research ha raccontato il successo dei peperoni: è stato "uno degli esperimenti sulle piante più impegnativi fatti fino a oggi". Questo perché "i peperoncini sono più difficili da coltivare rispetto a molte altre possibili colture spaziali, visto che impiegano molto più tempo per germogliare, crescere e sviluppare i frutti". L’astronauta Megan McArthur ha testimoniato anche l’impiego dei peperoncini conquistati nello spazio: "Dopo il raccolto abbiamo assaggiato i peperoncini e ho preparato i miei migliori tacos spaziali!".

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS