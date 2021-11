Ci siamo; a dicembre esce il revival di Sex & the City

Airbnb ha ricreato in collaborazione con Warner Bros la casa di Carrie Bradshow, ricostruendo fedelmente l’appartamento ormai iconico della scrittrice protagonista della serie cult di HBO. Il remake della serie uscirà a dicembre con il titolo And Just Like That: 10 episodi che andranno in onda su Hbo Max Originals. Sentiremo la mancanza di Samantha, grande assente dalla reunion, ma tutti gli altri personaggi storici ci saranno!

Nel nostro Paese sarà visibile su Sky, in contemporanea con gli Stati Uniti, e in streaming su Now. Ma nel frattempo potrete scegliere di soggiornare nella casa di Carrie: disponibile per le prenotazioni dall’8 novembre alle 6 del pomeriggio (orario dell’Europa continentale) e costerà solo 23 dollari a notte, in tributo agli anni che sono passati da quando l’attrice Sarah Jessica Parker ha vestito per la prima volta gli abiti di Carrie. Si tratterà di una vera esperienza immersiva che non comprenderà solo il pernottamento, ma anche l'accesso alla cabina armadio della protagonista, un brunch nel quartiere di Chelsea e si avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere con la host dell’appartamento, che sarà proprio l’attrice Sarah Jessica Parker; sarà lei ad accogliervi e spiegarvi le regole della casa. Le foto della casa sono già state pubblicate sull’annuncio di Airbnb e sulle pagine Instagram della società e dell’attrice. Nell’appartamento ci sono delle riproduzioni di alcuni oggetti dedicate agli affezionati al telefilm che non esiteranno a riconoscerli immediatamente: la collana Carrie, il telefono fisso utilizzato soprattutto per i battibecchi tra Carrie e Mr. Big o agli sfoghi con le sue amiche del cuore, il portatile con cui la giornalista scriveva la sua rubrica sul New York Star. e ovviamente il tutù firmato Patricia Field, che è diventato un simbolo della serie televisiva.