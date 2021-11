Cleo Smith: a rapirla è stato il vicino di casa

Ora che la storia del rapimento di Cleo Smith si è felicemente conclusa, le indagini possono concentrarsi sull’unico indiziato: Terry Kelly, il vicino di casa della famiglia Smith. A tradirlo è stato l’acquisto di pannolini e dolci per bambini visto che lui viveva da solo ed era un personaggio sicuramente particolare. Sui social pubblicava fotografie di bambini e famigliari che non esistevano. L’uomo era ossessionato dalle bambole, in particolare con le Bratz, cosa che è evidente anche dalle sue foto presenti sui social; in casa sua esisteva una vera e propria stanza con le pareti interamente coperte da scaffali di bambole di ogni genere. Kelly ha 36 anni e ora si trova in carcere accusato di diversi reati tra cui il rapimento della piccola Cleo. Avrebbe fatto tutto da solo seguendo la famiglia nel campeggio in cui era in vacanze per rapire la piccola e poi portarla a casa sua dove è stata ritrovata e salvata, vicinissimo alla casa dove abitava Cleo con la sua famiglia.

Kelly viveva con le finestre oscurate, in una casa ereditata dalla nonna che lo ha tirato su. La bimba è stata ritrovata da sola in una stanza mentre giocava con dei giocattoli e aveva indosso un pigiama pulito. Come sempre secondo i vicini era un tipo tranquillo, riservato, ma nulla faceva presagire un gesto del genere. Ora l’uomo è stato sottoposto a una perizia psichiatrica dopo aver tentato atti di autolesionismo in carcere. Dalla perizia risulterebbe mentalmente instabile.