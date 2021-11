Shaquille O’Neal: "Non darò loro neanche un soldo solo perché sono i miei figli”

Sono molti ormai i personaggi famosi e super ricchi che non vogliono rendere la vita troppo facile ai figli riempiendoli di regali e contanti. Tra questi c’è l'ex campione dell’NBA, Shaquille O’Neal che in un’intervista durante il podcast Earn Your Leisure ha raccontato come la vede circa l’educazione dei figli all’utilizzo del denaro: “I miei figli sono un po’ arrabbiati con me, ma non mi capiscono. Gli dico sempre: ‘Noi non siamo ricchi, io sono ricco’”.Loro “devono imparare cosa sia l’impegno e farsi strada nel mondo del lavoro con le loro gambe”. Niente soldi facili solo perché sono figli di papà: “Devono ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, non potranno fare altro che farmi una presentazione a tutti gli effetti. Devono vendermela. Questo è qualcosa che ho chiarito molto bene, non darò loro neanche un soldo solo perché sono i miei figli”.

Il cestista ha dichiarato di aver guadagnato più di 286 milioni di dollari quando giocava. Il suo patrimonio netto è stimato in oltre 400 milioni di dollari. Tutti soldi guadagnati con sacrifici, viste le sue umili origini. I figli saranno liberi di fare ciò che vogliono: “I miei figli lo sanno che questa è l’unica regola: che studino. Non mi interessa se giocano a basket”, ha concluso l'ex campione.