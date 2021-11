Indiana Jones 5: morto un membro della troupe

Non è un periodo fortunato per lavorare su un set cinematografico. Dopo il grave incidente che ha sconvolto il set di Rust, causando la morte della direttrice della fotografia, arriva la notizia di un altro decesso in ambito cinematografico. Questa volta la vittima è un operatore video e responsabile del set di Indiana Jones 5. L’uomo è stato trovato morto nella camera d’albergo dove alloggiava con il resto della troupe, in Marocco. Pare che si tratti di morte naturale, ma si aspetta la conferma ufficiale. la vittima si chiamava Nic Cupac e aveva solo 54 anni. Era un esperto nel settore, aveva lavorato sui set di Jurassic Park, Harry Potter e Star Wars.

La Disney, produttrice di Indiana Jones, ha rilasciato una dichiarazione al Post per voce di un rappresentante: "I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Nic Cupac, un collega di grande talento e membro della nostra comunità cinematografica che ci mancherà molto. La sua improvvisa scomparsa non era legata alla produzione. Nic lavorava sulla seconda unità".

Il film aveva giò accumulato una serie di ritardi dovuti alle complicanze per il Covid19 che in Marocco non ha smesso di essere molto diffuso, ora l'uscita della pellicola è prevista per giugno 2023.